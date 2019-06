Puglia, Codacond diffida i prefetti: vietare fumo su tutte le spiagge della regione

Parte la battaglia legale del Codacons per ottenere il divieto di fumo in tutte le spiagge della Puglia. Negli ultimi anni si sono moltiplicate in Italia le ordinanze comunali che vietano il fumo in spiaggia, ma in Puglia non è stato fatto ancora abbastanza per tutelare la salute dei bagnanti dai rischi connessi al fumo e per difendere l’ambiente – spiega il Codacons –