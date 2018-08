«Il cinema è casa nostra», da lunedi 27 agosto la rassegna di Apulia Film Commission

Cinque pellicole tra le più apprezzate della produzione filmica «made in Puglia» degli ultimi anni ed una location, quella del Castello Comunale, che si presta ad ideale cornice dell’ennesima rassegna culturale di questa Bella Stagione.

Si intitola «Il cinema è casa nostra» ed è la rassegna cinematografica curata da Apulia Film Commission e fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mesagne che prenderà le mosse il prossimo lunedì 27 agosto, con un giorno di posticipo rispetto a quanto segnalato dalle brochure MesagnEstate, al fine di poter vivere a pieno l’evento della Fiera Medievale Franca programmato per sabato 25 e domenica 26 agosto.



«Dopo le rassegne di teatro, di musica da camera, di musica d’autore, Female Touch ed eventi di pregio come il Premio letterario e la Cena dei Musei questa rassegna occupa un posto d’onore tra gli eventi culturali estivi in città» ha fatto sapere l’assessore alla Cultura Marco Calò.

«Ancora una volta ringraziamo la Film Commission regionale per aver voluto essere presente a Mesagne, lembo di Salento che grazie a registi come Sergio Rubini tanto ha contribuito a formare quella scenografia naturale di Puglia da tempo apprezzata da pubblico ed esperti di settore. Godere di queste cinque pellicole – conclude il delegato del Sindaco – significherà dare un ulteriore tributo alla nostra terra e comprendere ancora più a fondo le sue potenzialità turistiche e culturali. Il tutto nel nostro Castello Comunale che in questi mesi e fino al prossimo novembre ospita la mostra-evento su Picasso».

I titoli che saranno proiettati sono:

«È stato il figlio» di Ciprì – Maresco (lunedì 27 agosto)

«Latin lover» di Cristina Comencini (martedì 28 agosto)

«Vento di soave» di Corrado Punzi (mercoledì 29 agosto)

«Sei mai stato sulla luna» di Paolo Genovese (giovedì 30 agosto)

«Ci vediamo domani» di Andrea Zaccariello (domenica 2 settembre).

L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito. Inizio delle serate alle ore 20.45.