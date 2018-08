AutoScout24 premia Auto Simeone di Carovigno tra i migliori rivenditori italiani

Il giudizio espresso dai visitatori della piattaforma, attraverso i parametri: impressioni generali, reperibilità, affidabilità, descrizione dell'annuncio e procedura d'acquisto, ha premiato la strategia di trasparenza e orientamento al cliente di Auto Simeone Srl di Carovigno (BR), con un punteggio che lo ha portato in cima alla classifica grazie al numero totale di recensioni ricevute e alla media del punteggio di rating 4,8/5 . Un risultato in linea con la soddisfazione generale degli italiani nei confronti dei rivenditori di auto, attestata dalle 100.000 valutazioni su AutoScout24 Italia.

"Portare trasparenza nel mercato dell'auto è una delle priorità di AutoScout24, che ha lanciato nel corso degli ultimi anni numerosi prodotti e servizi in questo senso. Oltre alle recensioni dei concessionari, diventate ormai standard nel settore vanno in questa direzione features quali la valutazione dei prezzi e, da ultime, immagini a 360° degli annunci. La convinzione di AutoScout24 è che da un mercato trasparente traggano vantaggio entrambe le parti della transazione, sia acquirenti che venditori. La fiducia degli utenti premia i rivenditori anche nelle vendite: chi ha un rating positivo su AutoScout24 può ricevere infatti fino al 50% di richieste in più della media."

Pasquale Simeone Amministratore di Auto Simeone Srl è entusiasta del punteggio di rating raggiunto: "Lavoriamo molto per offrire una Customer Experience sempre migliore, tutto è incentrato sul cliente, il successo di un’azienda non dipende più solo dal suo prodotto e servizio (benché questi rimangano ovviamente a fondamento) ma da come vengono “vissuti” dagli utenti, prima, durante e dopo l’acquisto, quando AutoScout24 ci ha comunicato il risultato raggiunto siamo stati entusiasti, significa che stiamo andando nella giusta direzione anche se c’è ancora molta strada da percorrere per arrivare a soddisfare in toto ogni singolo utente, noi continueremo a fare il nostro lavoro, come sempre, nel miglior modo possibile, pianificando e progettando tutto intorno al cliente".