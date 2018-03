Nella giornata di venerdì 23 marzo 2018 gli studenti delle classi IV A e IVC del Liceo Scientifico “Vincenzo Lilla” di Oria hanno concluso il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro presso l’ISBEM di Mesagne. L’attività, della durata di 70 ore, iniziata nel precedente anno scolastico, ha avuto come finalità quella di concorrere all’apprendimento di concetti, principi e teorie scientifiche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio, di analizzare strutture logiche e modelli utilizzati in campo biomedico, di comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana, di acquisire competenze specifiche sulle tecnologie biomediche applicate alla salute.