Apre lo sportello UIL-Scuola di Mesagne

La UIL- SCUOLA RUA (ricerca-università- alta formazione artistica musicale e coreutica) di Puglia e di Brindisi la cui segreteria provinciale è retta dall’Avv. Emiliano Caliolo, informa che nel territorio del Comune Mesagne è attivo il recapito del Sindacato Scuola per l’assistenza e consulenza al personale docente, amministrativo tecnico e ausiliario (A.T.A.) residente e/o in servizio presso le scuole ed istituti statali e non statali di ogni ordine e grado nel territorio di Mesagne e del Distretto Scolastico n° 23.

Il recapito è attivo presso la sede della U.I.L. di Mesagne ed è ubicata in via Ruggero Normanno n° 10 (in una posizione centrale, di fronte alla Villa Comunale). L’incarico di responsabile del recapito è stato conferito, dalla UIL SCUOLA Territoriale al Prof. Maurizio Ducani, musicista, docente titolare della cattedra di violino ed esperto in diritto sindacale e in diritto e legislazione scolastica.

La necessità di un punto di riferimento sindacale nel comparto scuola sul territorio è diventata una priorità per Mesagne, lo scopo è quello di mettersi al servizio e a disposizione dei colleghi, dei giovani insegnanti e degli utenti che devono districarsi nel complicato mondo del diritto scolastico. Quando ne avranno bisogno saremo a disposizione per consulenze, consigli, aprire delle pratiche, fare delle domande, chiedere dei permessi, ottenere risposte sui più svariati argomenti attinenti al mondo della scuola”.

L’apertura di un punto d’ascolto, afferma il prof. Ducani - è da considerarsi un evento molto importante soprattutto in un momento come questo in cui i poteri forti cercano di indebolire i diritti dei lavoratori. I cittadini, trattati sempre più come sudditi, hanno la necessità di essere aiutati e sostenuti se non dalla politica almeno dal mondo sindacale impegnato in prima linea a salvaguardare non solo il diritto all’ istruzione, ma anche i principi stessi e fondanti dello stato di diritto”.

Brindisi 25 gennaio 2018

IL SEGRETARIO TERRITORIALE IL RESPONSABILE CSC UIL

UIL SCUOLA MESAGNE

Emiliano Caliolo Gino Vizzino