FIERA DEL LEVANTE: COLDIRETTI PUGLIA PORTA IN VETRINA IL CIBO PUGLIESE; DAL 19 AL 27 SETTEMBRE IL GRANDE MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DI CAMPAGNA AMICA

Dalla campagna alla città, la filiera corta accorcia le distanze tra produttori e cittadini; protagonisti i prodotti di stagione, la biodiversità e il cibo 100% pugliese

Il Mercato di Campagna Amica torna alla Fiera del Levante di Bari dal 19 al 27 settembre, con gli agricoltori pugliesi protagonisti della 89ª Campionaria Internazionale e una grande vetrina dedicata alle produzioni del territorio. Per nove giorni il mercato contadino porterà nel quartiere fieristico lungo Viale Adriatico i prodotti della terra, la stagionalità e la biodiversità pugliese, offrendo ai cittadini la possibilità di conoscere direttamente chi produce e acquistare cibo locale e di stagione.

Un appuntamento promosso da Coldiretti Puglia che rinnova il legame diretto tra campagna e città e che arriva in un momento in cui il tema dell’accesso al cibo made in Italy è divenuto centrale, con il modello di Campagna Amica che punta infatti a ridurre le intermediazioni, accorciare la filiera e riconoscere maggiore valore al lavoro agricolo, garantendo al tempo stesso trasparenza sull'origine degli alimenti.

A caratterizzare il mercato saranno le produzioni simbolo della Puglia, dall'olio extravergine di oliva alla frutta e agli ortaggi, dal vino ai formaggi, dal miele alle conserve, fino alle tante specialità che raccontano la ricchezza agricola dei territori pugliesi. Un patrimonio di biodiversità che trova nella vendita diretta uno degli strumenti più efficaci per essere conosciuto e valorizzato. Accanto agli agricoltori saranno protagonisti anche i cuochi contadini di Campagna Amica, chiamati a raccontare attraverso la cucina il valore delle produzioni agricole pugliesi e il legame tra territorio, stagionalità e tradizione.

Campagna Amica rappresenta concretamente un modello di filiera corta e di rapporto diretto con i cittadini e la Fiera del Levante è una grande occasione per far conoscere la straordinaria varietà dell'agricoltura pugliese, portando a Bari prodotti, storie e identità dei territori e rafforzando quel rapporto di fiducia tra agricoltore e cittadino che è alla base di una filiera più trasparente e capace di creare valore per entrambi.

La Fiera del Levante si conferma così anche nel 2026 un grande spazio di incontro tra la città e il mondo agricolo, con Campagna Amica a fare da ponte tra chi produce e chi acquista, nel segno del cibo italiano, della stagionalità e della distintività delle produzioni pugliesi.

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