AFA: COLDIRETTI PUGLIA, CON TEMPERATURE RECORD TORNA LA TOP TEN DEI CIBI CHE FAVORISCONO LA TINTARELLA IN SALUTE

Con l'emergenza caldo che sta interessando la Puglia e le temperature da bollino rosso che spingono migliaia di persone verso le spiagge in cerca di refrigerio, Coldiretti Puglia propone la classifica dei dieci alimenti amici dell'abbronzatura. Una corretta alimentazione, infatti, aiuta non solo a ottenere una tintarella naturale e uniforme, ma anche a proteggere la pelle dai danni provocati dall'eccessiva esposizione al sole e a sostenere l'organismo durante le giornate più afose.

Secondo Coldiretti Puglia, la dieta ideale per preparare la pelle al sole si basa soprattutto sul consumo di alimenti ricchi di vitamina A e carotenoidi, sostanze che stimolano la produzione della melanina, il pigmento responsabile del caratteristico colore ambrato della pelle e della sua protezione dalle scottature. Quando il sole raggiunge la massima intensità, è fondamentale evitare l'esposizione nelle ore centrali della giornata. Sulla spiaggia, inoltre, la sabbia amplifica l'irraggiamento solare fino al 25%. Accanto alle normali precauzioni, anche ciò che si porta in tavola può fare la differenza: una dieta ricca di frutta e verdura di stagione favorisce la produzione di melanina, contribuendo sia all'abbronzatura sia alla naturale difesa della pelle.

Al vertice della speciale classifica stilata da Coldiretti si confermano le carote, che contengono ben 1.200 microgrammi di vitamina A, o quantità equivalenti di caroteni, ogni 100 grammi di parte edibile. Seguono radicchi e spinaci, con valori compresi tra 500 e 600 microgrammi, mentre il terzo gradino del podio spetta alle albicocche. Completano la top ten cicorie e lattughe, meloni, sedano, peperoni, pomodori, pesche gialle, cocomeri, fragole e ciliegie, tutti alimenti che apportano preziose quantità di vitamina A o carotenoidi.

Durante i periodi di caldo intenso è inoltre importante consumare quotidianamente frutta e verdura fresca, preziose fonti di acqua, vitamine e sali minerali indispensabili per mantenere il corretto equilibrio idrico dell'organismo e contrastare lo stress ossidativo provocato dall'esposizione ai raggi solari. Le vitamine A, C ed E rappresentano infatti efficaci antiossidanti naturali e sono presenti in abbondanza nei prodotti ortofrutticoli di stagione.

A una corretta alimentazione devono essere affiancati alcuni semplici accorgimenti: bere frequentemente, indossare cappelli realizzati con materiali naturali, asciugarsi accuratamente dopo ogni bagno per evitare l'effetto lente delle goccioline d'acqua, che aumenta il rischio di colpi di sole e riduce l'efficacia delle creme protettive, anche di quelle resistenti all'acqua.

È inoltre fondamentale conoscere il proprio fototipo e scegliere una protezione solare adeguata, prestando particolare attenzione ai bambini. Da evitare anche l'utilizzo di profumi ed essenze prima dell'esposizione al sole. In caso di arrossamenti o pelle disidratata possono risultare utili alcuni rimedi naturali, come impacchi di yogurt bianco intero, maschere a base di fette di anguria oppure applicazioni di polpa di mela grattugiata sulle zone interessate.

LA TOP TEN DELLA TINTARELLA DELLA SALUTE – Vitamina A (*)

Carote – 1.200

Radicchi – 500-600

Albicocche – 350-500

Cicorie e lattughe – 220-260

Meloni – 200

Sedano – 200

Peperoni – 100-150

Pomodori – 50-100

Pesche – 100

Cocomeri, fragole e ciliegie – 10-40

(*) Microgrammi di vitamina A o quantità equivalenti di caroteni per 100 grammi di parte edibile.

Fonte: Elaborazioni Coldiretti.

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