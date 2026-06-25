COLDIRETTI PUGLIA, LE DONNE DEI CAMPI FANNO RETE CONTRO LA VIOLENZA

Il lavoro come chiave per riconquistare autonomia, dignità e libertà, è questo l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto al Mercato di Campagna Amica di Lecce tra Donne Coldiretti Lecce e il Centro Antiviolenza "Renata Fonte", un'alleanza che trasforma la solidarietà in azioni concrete, offrendo alle donne vittime di violenza percorsi di inserimento lavorativo e nuove opportunità di indipendenza economica. Alla firma dell’accordo hanno partecipato la responsabile di Donne Coldiretti Lecce, Angela Lomuto, il presidente di Coldiretti Lecce, Costantino Carparelli, il direttore Aldo De Sario, la presidente dell'Associazione Donne Insieme ODV ETS – Centro Antiviolenza "Renata Fonte", Maria Luisa Toto, e il Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, che ha voluto testimoniare con la sua presenza il valore istituzionale dell'iniziativa e l'importanza di fare rete per contrastare la violenza di genere e sostenere concretamente i percorsi di autonomia delle donne.

L'accordo rappresenta un tassello importante nella costruzione di una rete territoriale capace di accompagnare le donne accolte dal Centro Antiviolenza verso un percorso di autonomia e reinserimento sociale. Le imprese agricole aderenti a Coldiretti Lecce metteranno infatti a disposizione opportunità di lavoro, contribuendo a restituire fiducia e prospettive di futuro a chi ha scelto di ricominciare. Il protocollo prevede inoltre attività di informazione e sensibilizzazione sul contrasto alla violenza di genere e sulla promozione della cultura del rispetto, che saranno realizzate nelle scuole, nei Mercati di Campagna Amica e durante gli eventi organizzati sul territorio, coinvolgendo cittadini, famiglie e giovani generazioni.

Nel corso dell'iniziativa è stata anche sottoscritta una convenzione tra il Centro Antiviolenza "Renata Fonte" ed EPACA Coldiretti Lecce, grazie alla quale il patronato offrirà gratuitamente alle donne accolte dal Centro servizi di assistenza e consulenza. Dalle pratiche previdenziali e assistenziali alle domande di disoccupazione, dai sostegni per i figli alle prestazioni sociali, EPACA accompagnerà le ospiti del Centro nell'accesso ai diritti e alle misure di sostegno previste.

L'iniziativa si inserisce nel percorso avviato da Donne Coldiretti a livello nazionale insieme alla Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, con l'obiettivo di rafforzare una rete sempre più ampia di protezione e sostegno. Dopo i protocolli già sottoscritti da Donne Coldiretti a Brindisi e Foggia con i Centri Antiviolenza dei rispettivi territori, anche Lecce entra a far parte di questo progetto regionale. Le Donne Coldiretti Puglia mettono così a disposizione aziende agricole, agriturismi e strutture di ospitalità presenti sul territorio, trasformando il lavoro agricolo in una concreta opportunità di rinascita, autonomia economica e inclusione sociale.

"Come Donne Coldiretti Lecce abbiamo scelto di esserci perché crediamo nella forza della rete e nella capacità delle donne di sostenere altre donne nei momenti più difficili. Aprire le porte delle nostre aziende significa mettere il lavoro agricolo al servizio della libertà, dell'autonomia e della dignità. Con questo protocollo vogliamo offrire opportunità concrete di rinascita, affinché ogni donna possa ritrovare fiducia in se stessa e costruire un nuovo progetto di vita. Nessuna donna deve sentirsi sola quando decide di ricominciare", sottolinea la responsabile Angela Lomuto.

"Questo protocollo rappresenta molto più di un semplice accordo: dimostra come l'agricoltura possa diventare uno straordinario strumento di inclusione sociale, rinascita e costruzione di nuove opportunità di vita. Il lavoro è uno dei pilastri fondamentali per restituire dignità a chi attraversa momenti di particolare difficoltà. Le nostre imprenditrici agricole hanno scelto di mettere a disposizione competenze, esperienza e umanità per accompagnare queste donne verso un percorso di autonomia e realizzazione personale", afferma il presidente Costantino Carparelli.

L'iniziativa conferma il ruolo dell'agricoltura non solo come settore produttivo strategico, ma anche come presidio sociale – conclude Coldiretti Puglia - capace di generare inclusione, lavoro e nuove opportunità, trasformando la responsabilità sociale delle imprese agricole in un sostegno concreto per le donne che vogliono riprendere in mano la propria vita.

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