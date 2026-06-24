Cia Puglia: “Stralcio cartelle 630, si all’emendamento in Coltivaitalia”

“Sullo stralcio delle cartelle del contributo 630 agli ex Consorzi di Bonifica siamo con Francesco Paolicelli. CIA Agricoltori Italiani di Puglia si associa all’appello dell’assessore regionale all’Agricoltura: ci sia un’iniziativa bipartisan dei parlamentari pugliesi per presentare e approvare il necessario emendamento al ddl Coltivaitalia”. È Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale CIA e presidente della declinazione regionale pugliese, a intervenire sulla questione delle cartelle datate dal 2012 al 2023 per un contributo iniquo, poiché si riferisce al pagamento di servizi che gli ex Consorzi di Bonifica commissariati non hanno mai erogato agli agricoltori.

“La nostra posizione è sempre stata la stessa”, ricorda Sicolo. “Da sempre sosteniamo che la soluzione del problema spetta al governo centrale. Ora ci sono le risorse e c’è la possibilità. I parlamentari pugliesi si facciano promotori di un emendamento in tal senso”.

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