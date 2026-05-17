VACANZE: COLDIRETTI PUGLIA, CACCIA AI CAMPUS ESTIVI IN CAMPAGNA

Con la fine della scuola e l’avvicinarsi dell’estate scatta anche in Puglia la corsa ai campus estivi per bambini e ragazzi, con oltre 300 masserie didattiche, agriturismi e aziende agricole pronti ad accogliere le famiglie con attività educative, ricreative e formative a contatto con la natura. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, in occasione dell’open day delle fattorie didattiche promosso da Coldiretti e Campagna Amica.

Nelle campagne pugliesi cresce l’interesse per le esperienze estive in fattoria, che uniscono il bisogno delle famiglie di trovare attività sicure e formative per i figli alla possibilità per i bambini di vivere giornate all’aria aperta, lontano da cellulari e dispositivi elettronici, riscoprendo il valore della terra, del cibo e della socialità.

Le attività proposte nelle masserie didattiche spaziano dall’educazione ambientale ai laboratori manuali, offrendo ai bambini occasioni di apprendimento diretto attraverso il contatto con il mondo agricolo e rurale. Tra le esperienze più richieste ci sono i laboratori dedicati alla pasta fatta a mano, al pane, alla trasformazione del latte e alla produzione dell’olio extravergine d’oliva, ma anche i percorsi dedicati al miele, agli orti didattici e alla stagionalità dei prodotti agricoli.

Grande attenzione è riservata anche agli animali della fattoria, con percorsi educativi e attività di accudimento che permettono ai più piccoli di conoscere da vicino asini, cavalli, pecore, capre, galline e conigli. In molte strutture vengono organizzate passeggiate nella natura, attività outdoor, picnic in campagna, giochi educativi e laboratori creativi ispirati ai principi dell’outdoor education.

Le fattorie didattiche pugliesi rappresentano una realtà consolidata dell’agrididattica regionale. Negli ultimi 10 anni – riferisce Coldiretti Puglia – il progetto delle masserie didattiche ha coinvolto oltre 250mila bambini e 500 scuole, con il 70% dei partecipanti nella fascia d’età compresa tra i 4 e gli 11 anni e il restante 30% tra scuole medie e superiori.

Per aiutare il sistema scolastico e le famiglie ad alimentare al meglio le giovani generazioni, il Progetto di Educazione alla Campagna Amica continua a favorire l’incontro tra bambini e prodotti agricoli “fatti” dagli agricoltori, attraverso percorsi esperienziali che insegnano il valore del cibo genuino, della sostenibilità ambientale e della biodiversità.

Nelle fattorie didattiche – conclude Coldiretti Puglia – si impara “facendo”, attraverso attività pratiche ed esperienze dirette come seminare, raccogliere, trasformare, manipolare e creare, riscoprendo i ritmi della campagna e le antiche tradizioni rurali pugliesi. Un patrimonio educativo e sociale che durante l’estate diventa anche un sostegno concreto per le famiglie e un’opportunità di crescita sana per bambini e ragazzi.

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