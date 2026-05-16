CENTRI ESTIVI IN CAMPAGNA, DOMANI 17/5 IN PUGLIA OPEN DAY DELLE MASSERIE DIDATTICHE

Domani domenica 17 maggio 2026, a partire dalle ore 10, agriturismi e fattorie didattiche aderenti a Campagna Amica apriranno le porte alle famiglie per presentare le opportunità dei centri estivi in campagna. L’iniziativa, promossa da Coldiretti e Campagna Amica, si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia, una occasione per celebrare i venticinque anni dall’approvazione della Legge di Orientamento, la 201 del 18 maggio 2001, fortemente sostenuta e ispirata dalla Coldiretti, che ha cambiato il volto dell’agricoltura italiana e in Puglia coinvolgerà alcune realtà agricole tra le più rappresentative del territorio, tra cui Masseria Cappella a Martina Franca, Masseria San Paolo a Tuturano nel brindisino e la Masseria e Bosco Didattico Mezzana Grande a Lucera.

L’appuntamento arriva a ridosso della fine dell’anno scolastico e nasce con l’obiettivo di far conoscere ai genitori e ai bambini un modo diverso di vivere l’estate, immerso nella natura e a contatto diretto con il mondo agricolo. Durante la giornata le aziende agricole e agrituristiche accoglieranno le famiglie per illustrare i percorsi educativi e le attività previste nei centri estivi, che spaziano dai laboratori contadini alle attività nell’orto, dagli incontri con gli animali ai percorsi naturalistici, fino ai giochi rurali pensati per stimolare curiosità, manualità e consapevolezza ambientale.

L’iniziativa assume quest’anno un valore particolare perché legata alla celebrazione dei 25 anni della Legge di Orientamento, la legge 201 del 18 maggio 2001, fortemente sostenuta da Coldiretti e ispirata dall’allora Ministro dell’Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio, che ha profondamente innovato il settore agricolo italiano introducendo il principio della multifunzionalità. Da quella riforma è nato un nuovo modello di agricoltura che va oltre la sola produzione, includendo attività agrituristiche, fattorie didattiche, vendita diretta, servizi alla pubblica amministrazione e agricoltura sociale.

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