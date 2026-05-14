Agricoltura, confronto sul futuro della filiera

Nel focus promosso da Flai Cgil Brindisi e Alpaa Puglia istituzioni, imprese, scuola e sindacato discutono di sviluppo, lavoro, sostenibilità e innovazione

Costruire una visione condivisa sul futuro dell’agricoltura pugliese, mettendo al centro lavoro, sostenibilità, innovazione e sviluppo territoriale. È stato questo l’obiettivo di «Focus sull’Agricoltura – Filiera agroalimentare, visione, sviluppo e lavoro», l’iniziativa promossa da Flai Cgil Brindisi e Alpaa Puglia che si è svolta nel Salone della Provincia di Brindisi, riunendo istituzioni, sindacato, imprese, scuola, ricerca e lavoratori in una giornata di confronto dedicata al comparto agroalimentare.

L’incontro ha registrato una importante presenza di amministratori, sindaci, rappresentanti del mondo produttivo, studenti, operatori del settore e cittadini, confermando la centralità del tema agricolo per il territorio brindisino e per l’intera Puglia. Il salone della Provincia era letteralmente gremito. Al centro del dibattito le prospettive della filiera agroalimentare, la sostenibilità, la qualità del lavoro, l’innovazione, la formazione e la necessità di rafforzare le politiche di sviluppo e tutela del comparto.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio della Regione Puglia Toni Matarelli e della Consigliera provinciale all’Agricoltura Daniela Capone.

L’introduzione è stata affidata ad Antonio Ligorio, Segretario Generale di Flai Cgil Puglia, mentre la relazione principale è stata svolta da Gabrio Toraldo, Segretario Generale di Flai Cgil Brindisi, che ha posto l’attenzione sulle criticità e sulle opportunità che interessano il comparto agricolo e agroalimentare del territorio.

Nel corso della mattinata sono intervenuti Nicola Narcisi del BAB Centro Studi Ricerca & Sviluppo, Antonio Macchia, Presidente di Alpaa Puglia, rappresentanti degli Istituti Pantanelli Monnet di Ostuni e dell’I.C. Cappuccini di Brindisi, impegnati in percorsi formativi dedicati all’agricoltura e alla sostenibilità, oltre a Melissa Maci, Presidente della Cantina Due Palme, che ha portato il punto di vista del mondo produttivo e vitivinicolo pugliese.

Il dibattito, moderato dalla giornalista Anna Saponaro.

Tanti i temi trattati: dagli investimenti, alle prospettive di crescita del comparto, alla tutela dei diritti dei braccianti agricoli, alla sicurezza sul lavoro.

Le conclusioni sono state affidate a Giovanni Mininni, Segretario Generale della Flai Cgil Nazionale, che ha ribadito la necessità di rafforzare il ruolo strategico dell’agricoltura italiana attraverso investimenti, innovazione, sicurezza e diritti.

«La partecipazione registrata oggi dimostra quanto il tema dell’agricoltura sia centrale per il nostro territorio – ha dichiarato Gabrio Toraldo –. Abbiamo voluto costruire un momento di confronto vero tra istituzioni, imprese, lavoratori e scuola perché crediamo che il futuro della filiera agroalimentare debba passare dalla qualità del lavoro, dalla legalità e da una visione di sviluppo sostenibile».

Per Antonio Macchia, Presidente di Alpaa Puglia, «questo focus ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra tutti gli attori del comparto. L’agricoltura pugliese ha bisogno di programmazione, innovazione e capacità di fare rete per affrontare le sfide dei prossimi anni e valorizzare le proprie eccellenze».

Sulla stessa linea anche Antonio Ligorio, Segretario Generale di Flai Cgil Puglia: «La partecipazione e la qualità degli interventi confermano la necessità di continuare a investire sul confronto territoriale. L’agricoltura non può essere considerata soltanto un settore produttivo, ma un presidio sociale, economico e ambientale fondamentale per la Puglia».

A chiudere il confronto è stato Giovanni Mininni, Segretario Generale della Flai Cgil Nazionale: «Dal territorio brindisino arriva un messaggio importante. Per rilanciare davvero l’agricoltura italiana servono politiche industriali, tutela del lavoro, innovazione e sostenibilità. Solo così sarà possibile garantire futuro alle imprese agricole e dignità ai lavoratori del settore».



Gabrio Toraldo Antonio Macchia

Segretario Generale Presidente

Flai-Cgil Brindisi Alpaa Puglia





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