MICHELE NUZZI NUOVO DIRETTORE DI COLDIRETTI TARANTO E BRINDISI
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E’ Michele Nuzzi il nuovo direttore della Coldiretti di Taranto e ricoprirà ad interim anche l’incarico di direttore della Coldiretti di Brindisi, raccogliendo il testimone da Franco Dell’Acqua, chiamato a dirigere la Federazione regionale della Coldiretti Molise.
Già responsabile provinciale del CAA di Coldiretti Bari e condirettore, ha accompagnato imprese agricole, cooperative e giovani imprenditori nei processi di innovazione, semplificazione amministrativa e sviluppo delle filiere agroalimentari locali, contribuendo alla crescita di una nuova cultura agricola sempre più sostenibile, identitaria e orientata al mercato.
“La Coldiretti continuerà ad essere un presidio forte e autorevole a difesa delle imprese agricole e del lavoro nelle campagne – ha dichiarato il neo direttore Michele Nuzzi – in una fase storica in cui l’agricoltura è chiamata a confrontarsi con sfide decisive, dai cambiamenti climatici all’aumento dei costi di produzione, fino alla necessità di garantire reddito, competitività e giusto valore al cibo italiano. Taranto e Brindisi rappresentano territori straordinari per qualità produttiva, biodiversità, tradizione agricola e capacità imprenditoriale. Rafforzeremo il dialogo con istituzioni, filiere e cittadini per costruire insieme un’agricoltura sempre più innovativa, sostenibile e protagonista dello sviluppo economico e sociale del territorio”
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