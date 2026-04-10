PIANO MARSHALL DA 200 MILIONI PER AGRICOLTURA PUGLIESE, COLDIRETTI IN PIAZZA CON MIGLIAIA DI AGRICOLTORI

Piano Marshall da 200 milioni di euro per salvare l’agricoltura pugliese è la richiesta lanciata da Coldiretti Puglia alla Regione Puglia, avanzata davanti a migliaia di agricoltori scesi in piazza dopo aver lasciato campi e stalle per denunciare una crisi senza precedenti che sta mettendo in ginocchio imprese agricole e zootecniche. Una situazione ormai fuori controllo che impone interventi immediati, a partire dalla richiesta urgente al Governo dello stato di calamità dopo gli eventi estremi che si sono abbattuti sulla Puglia nelle ultime settimane, aggravando ulteriormente le difficoltà di un settore già allo stremo.

Il costo del gasolio agricolo arrivato a 1,70 euro al litro rappresenta il segnale più evidente di una situazione ormai insostenibile – denuncia Coldiretti Puglia - aggravata dall’aumento dei prezzi dell’energia, dei carburanti e dei fertilizzanti, da catene di approvvigionamento sempre più fragili e da bilanci aziendali sotto pressione, con effetti diretti sulla competitività delle filiere locali e sul futuro del sistema agroalimentare regionale. Coldiretti Puglia evidenzia come il comparto agricolo sia stretto tra costi in continua crescita e una contrazione dei mercati che riduce drasticamente i margini delle imprese, con il rischio concreto di nuove chiusure e abbandono delle attività. La mobilitazione nasce proprio per riportare al centro dell’attenzione politica l’eccezionalismo dell’agricoltura pugliese e il suo ruolo strategico nello sviluppo dei territori, nella tutela ambientale e nella sicurezza alimentare, con investimenti mirati.

"La situazione è ormai insostenibile, servono interventi concreti per garantire reddito, sicurezza e prospettive agli agricoltori pugliesi”, ha affermato Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia, denunciando che “il mondo agricolo non può più aspettare. È ora di passare dalle parole ai fatti, investendo su filiere strategiche, infrastrutture idriche e innovazione".

“La mobilitazione vuole far capire chiaramente alle istituzioni che l’agricoltura pugliese non può più aspettare”, ha detto Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, nel sottolineare che “è fondamentale agire subito con strumenti concreti per garantire reddito agli agricoltori, sicurezza alimentare ai cittadini e difesa del Made in Italy, tutelando le filiere locali e sostenendo chi ogni giorno lavora duramente nei campi. Senza interventi immediati rischiamo di compromettere il futuro di un settore strategico per l’economia e per il territorio”.

Al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro e all’assessore all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, Coldiretti Puglia chiede risposte immediate e il rispetto degli impegni assunti, a partire da una reale semplificazione burocratica che consenta alle imprese di operare senza essere soffocate da procedure lente e costose, valorizzando il ruolo dei CAA e rendendo pienamente operative le norme già approvate. È fondamentale intervenire con decisione sul sostegno alle filiere agricole strategiche – incalza Coldiretti Puglia - a partire dal grano duro e dal comparto lattiero caseario, garantendo una giusta remunerazione agli agricoltori e agli allevatori e rafforzando il sistema delle produzioni di qualità, difendendo al tempo stesso il Made in Italy dalle importazioni sleali che alterano il mercato.

L’emergenza acqua rappresenta una priorità assoluta e richiede investimenti immediati per infrastrutture, invasi e sistemi innovativi come la subirrigazione – aggiunge Coldiretti Puglia - insieme a un riequilibrio dei costi che oggi rischiano di rendere insostenibile l’attività agricola. Serve al contempo rafforzare gli strumenti di tutela contro le calamità naturali, sostenere le assicurazioni agricole e affrontare con decisione il problema della fauna selvatica che provoca danni ingenti alle produzioni e mette a rischio la sicurezza nelle campagne.

Coldiretti Puglia chiede interventi urgenti anche per sostenere le aziende in difficoltà economica, prevenire nuove chiusure e garantire condizioni dignitose ai lavoratori agricoli stagionali, superando situazioni di precarietà. Non più rinviabile è l’accelerazione delle misure contro la Xylella – insiste Coldiretti Puglia - con interventi concreti per il reimpianto e la rigenerazione delle aree colpite e una strategia efficace per il rilancio dell’olivicoltura pugliese. Accanto a questo è necessario adeguare le politiche di sviluppo rurale, sostenere i giovani agricoltori, investire in innovazione e digitalizzazione e garantire condizioni più eque nei controlli, evitando duplicazioni inutili.

Coldiretti Puglia richiama infine l’importanza di valorizzare la dieta mediterranea come leva di sviluppo economico, sanitario e turistico, capace di rafforzare il legame tra agricoltura e territorio. Diventa centrale anche il sostegno al cibo locale, alla trasparenza in etichetta e alla modifica del Codice Doganale europeo, per contrastare il falso Made in Italy, rafforzare i mercati contadini e garantire ai cittadini prodotti sani, tracciabili e legati al territorio. La situazione è ormai chiara e non più rinviabile, senza interventi straordinari immediati si rischia di compromettere in modo irreversibile il futuro dell’agricoltura pugliese.