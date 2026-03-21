PRIMAVERA: COLDIRETTI PUGLIA, TORNA L’ORTO MANIA IN PUGLIA TRA GIARDINI, BALCONI E SOLUZIONI FAI DA TE.

Con l’arrivo della primavera torna con forza la passione per l’orto in Puglia, con sempre più cittadini che si dedicano alla coltivazione domestica scegliendo soluzioni diverse in base agli spazi disponibili, tra chi utilizza giardini o orti privati, chi trasforma balconi e terrazzi in piccoli spazi produttivi, chi si adatta ai davanzali e chi ricorre a piccoli appezzamenti di terreno. È quanto emerge da un’indagine di Coldiretti Puglia realizzata nei mercati contadini di Campagna Amica, dove sono state promosse iniziative dedicate agli orti familiari con lezioni pratiche curate dai tutor del verde e attività che spaziano dagli orti verticali a quelli prêt-à-porter, fino alla presentazione di kit fai da te per coltivare in casa e laboratori pratici di semina e trapianto.

Accanto alle iniziative urbane si sviluppano anche esperienze in campagna come gli orti in affitto, dove gli agricoltori mettono a disposizione porzioni di terreno da coltivare insieme ai consumatori. Un modo concreto per riscoprire il valore della terra e condividere il raccolto. Se in passato erano soprattutto ragioni economiche a spingere verso questa scelta – spiega Coldiretti Puglia - oggi si aggiungono il desiderio di stare all’aria aperta, il contatto diretto con la natura e la soddisfazione di portare in tavola prodotti freschi coltivati con le proprie mani.

Questa tendenza si riflette anche in un cambiamento nell’uso degli spazi verdi privati – afferma Coldiretti Puglia – con giardini e balconi che si trasformano sempre più spesso in piccoli orti domestici dove si coltivano ortaggi e piante aromatiche come lattughe, pomodori, zucchine, melanzane e peperoncini, ma anche legumi pronti per essere raccolti all’occorrenza. Non mancano poi coloro che fanno un passo in più e gestiscono terreni di dimensioni più ampie per uso familiare. Si tratta spesso di proprietà ereditate che vengono mantenute e valorizzate invece di essere vendute, ma anche di nuovi acquisti destinati a piccole produzioni agricole che spaziano dall’olio al vino fino all’allevamento.

Rispetto al passato cambia anche il profilo di chi coltiva. Non sono più solo le persone anziane a dedicarsi all’orto, ma cresce l’interesse tra i giovani e tra chi non ha esperienza diretta. Questa nuova domanda ha favorito la diffusione di strumenti informativi e la nascita della figura del tutor dell’orto, messa a disposizione dalla rete degli orti urbani di Campagna Amica.

Le soluzioni per coltivare sono sempre più varie e accessibili, perché si va dagli orti portatili a quelli verticali per ottimizzare gli spazi, dagli orti ecologici realizzati con materiali di recupero a quelli rialzati pensati per facilitare il lavoro. Anche dal punto di vista economico l’investimento resta contenuto e per un orto tradizionale di piccole dimensioni si può stimare una spesa intorno ai 300 euro comprensiva di tutto il necessario.

Per ottenere buoni risultati restano fondamentali alcune regole di base che riguardano la scelta dello spazio, il rispetto della stagionalità, la conoscenza del terreno, la selezione di semi e piantine adeguati e una corretta gestione dell’acqua.

ECCO IL DECALOGO PER L’ORTO PERFETTO:

Spazio giusto

È fondamentale individuare un’area adeguata. L’orto in piena terra rappresenta la soluzione migliore, ma balconi e terrazzi possono essere ottime alternative se ben esposti al sole e ventilati. Attenzione ai terreni abbandonati che potrebbero essere inquinati o soggetti a vincoli.

Stagionalità

Conoscere il periodo giusto per ogni coltura è essenziale. Un calendario delle semine aiuta a programmare le attività in modo corretto.

Giusto tempo

Anche gli orti più piccoli richiedono cura quotidiana. Se il tempo è poco conviene partire da piantine già sviluppate

Buona terra

Un terreno fertile è la base del successo. Meglio utilizzare compost biologico o terriccio universale di qualità.

Semi e piantine

È importante scegliere in base al ciclo di coltivazione distinguendo tra ortaggi a ciclo lungo e a ciclo breve.

Trapianto

Si effettua quando la pianta cresce oltre il contenitore iniziale. È possibile aumentare progressivamente la dimensione del vaso.

Acqua

Il terreno deve restare umido senza eccessi. Le irrigazioni vanno adattate al clima e alla crescita delle piante, prestando attenzione anche alla qualità dell’acqua.

Temperatura

Le condizioni climatiche incidono molto. In primavera è necessario proteggere le colture dalle gelate tardive con appositi teli.

Parassiti

Insetti e parassiti possono compromettere il raccolto. Meglio intervenire con metodi naturali e reti protettive evitando l’uso improvvisato di pesticidi.

Costi

Realizzare un orto domestico è accessibile. Con circa 300 euro si può allestire uno spazio di 20 metri quadrati completo di tutto il necessario.