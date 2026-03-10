GIORNATA MENSE: COLDIRETTI PUGLIA, CON 1 SU 4 IRREGOLARE A RISCHIO PRESIDIO SALUTE E CORRETTA ALIMENTAZIONE

Con quasi 1 mensa su 4 risultata irregolare nei controlli 2024/2025, cresce l’allarme per la refezione scolastica, che dovrebbe rappresentare un presidio di salute per i più piccoli e promuovere abitudini alimentari sane, scongiurando al contempo che i cibi ultra-formulati conquistino spazio. A denunciarlo è Coldiretti Puglia, sulla base delle ispezioni nazionali dei Carabinieri del NAS e del Ministero della Salute con criticità igieniche, nella gestione degli alimenti, pasti carenti per quantità e qualità, assenza di tracciabilità degli alimenti e omessa presenza di eventuali allergeni, sollevando serie preoccupazioni sulla qualità e sicurezza dei pasti serviti ai bambini, in occasione della Giornata internazionale della refezione scolastica.

Il protocollo d’intesa siglato tra Coldiretti Puglia e ANCI Puglia segna una vera svolta per la qualità della mensa scolastica, eliminando dai menù i cibi ultra-formulati e quelli contenenti glifosate e puntando su prodotti locali e a chilometro zero, capaci di valorizzare le produzioni del territorio e ridurre gli intermediari lungo la filiera.

Secondo l’ultimo rapporto Coldiretti/Censis, il 91% degli italiani considera fondamentale introdurre forme accessibili di educazione alimentare fin dalle scuole elementari, un’esigenza ancora più urgente se si pensa che per il 62% dei cittadini le scelte alimentari in famiglia sono influenzate dai gusti dei figli o dei nipoti. Parallelamente, la comunità scientifica segnala un crescente legame tra il consumo regolare di alimenti ultra-formulati e la diffusione di obesità infantile e malattie croniche, come sottolinea la Fondazione Aletheia.

“L’obiettivo del protocollo è rendere le mense scolastiche e quelle comunali un punto di riferimento per pasti sani, con frutta e verdura rigorosamente stagionali, prodotti del territorio, cibi ‘glifosate free’ e nessun alimento ultra-formulato”, spiega Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia, evidenziando che in regione il 10,3% dei minori è obeso, l’11,1% dei bambini consuma frutta meno di una volta a settimana o mai e solo il 39,8% fa una merenda adeguata a metà mattina, dati che mostrano quanto la qualità del cibo sia cruciale per la salute delle nuove generazioni, con un genitore su quattro che boccia le mense scolastiche.

“La scarsa qualità dell’alimentazione e la ridotta attività fisica spiegano in gran parte l’aumento di sovrappeso e obesità che colpisce circa un terzo dei bambini tra i 6 e gli 11 anni secondo l’indagine OKkio alla Salute dell’Istituto Superiore di Sanità”, aggiunge Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia. “Con il 14% delle calorie assunte dai bambini provenienti da cibi ultra-formulati, diventa fondamentale intervenire anche sull’offerta agricola e ridurre l’uso del glifosato. La dichiarazione di ‘Comune glifosate free’ serve a proteggere la salute pubblica e l’ambiente e a sostenere un’agricoltura più sostenibile, tutelando al contempo il territorio dai prodotti importati dall’estero, come il grano canadese trattato con glifosato, e facendo rispettare standard ambientali e sanitari in linea con le norme europee”.

Proprio per questo, le scuole devono essere protagoniste della diffusione della Dieta mediterranea, rafforzando percorsi di educazione alimentare. Il Progetto di Educazione alla Campagna Amica favorisce l’incontro diretto tra bambini e prodotti agricoli, portando nelle scuole un’esperienza concreta con i produttori. In Puglia, negli ultimi dieci anni, le masserie didattiche hanno coinvolto 250mila bambini e 480 scuole, con il 70% nella fascia 4-11 anni e il 30% tra studenti più grandi, promuovendo consapevolezza sul valore del cibo sano, della stagionalità e del territorio.

