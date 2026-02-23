EDUCAZIONE ALIMENTARE: COLDIRETTI PUGLIA, SVOLTA NELLE SCUOLE COINVOLTI MIGLIAIA DI INSEGNANTI

Promuovere tra studenti, docenti e personale scolastico una maggiore consapevolezza sull’importanza di una alimentazione sana, sostenibile e legata al territorio attraverso iniziative concrete nei mercati contadini e negli agriturismi è al centro del Protocollo rinnovato tra Coldiretti e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di rafforzare le competenze sull’educazione alimentare, sostenere l’economia circolare e incentivare il consumo di prodotti locali a chilometro zero.

L’accordo prevede la realizzazione di specifici percorsi dedicati alla conoscenza e alla valorizzazione delle produzioni agricole locali, favorendo stili di vita equilibrati e sostenibili grazie ad attività ospitate nei mercati e negli agriturismi della rete di Campagna Amica, che rappresentano un punto di incontro diretto tra cittadini e mondo agricolo.

Mangiare bene è la prima forma di prevenzione a ogni età, con le diverse fasce della popolazione, donne, giovani e senior che hanno bisogni nutrizionali specifici e rappresentano le categorie più sensibili ai benefici di una dieta equilibrata. Nonostante le raccomandazioni sanitarie, solo l’8,5% dei cittadini raggiunge le cinque porzioni consigliate di frutta e verdura al giorno, con il 5% tra i giovani e l’11% tra gli over 65 che ne fa un consumo adeguato. L’educazione alimentare e la promozione di stili di vita sani sono quindi fondamentali per tutte le età, con un’attenzione particolare alla prevenzione nelle fasi della vita più delicate.

Tra le iniziative previste dal Protocollo anche un’agevolazione riservata agli insegnanti, al personale scolastico e ai dipendenti del Ministero, che potranno beneficiare di una riduzione fino al 15% per l’acquisto di prodotti agricoli e per esperienze di ristorazione o soggiorno negli agriturismi aderenti. L’adesione sarà possibile tramite la registrazione sulla piattaforma dedicata, che consentirà di ottenere la card personale e di ricevere aggiornamenti sulle attività, degustazioni ed eventi organizzati.

La Fondazione Campagna Amica, nata su iniziativa di Coldiretti, è oggi la più estesa rete di vendita diretta degli agricoltori a livello mondiale, con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale che comprende oltre mille mercati, più di 7.000 fattorie e oltre 2.000 agriturismi, impegnati nella tutela della qualità, della biodiversità e delle tradizioni agroalimentari italiane. I mercati Campagna Amica sono diventati negli anni luoghi sempre più frequentati, non solo per l’acquisto di prodotti freschi e di stagione, ma anche come spazi di incontro, informazione e scoperta delle produzioni locali, grazie anche al contributo dei cuochi contadini che valorizzano le ricette della tradizione.

Allo stesso modo gli agriturismi della rete, promossi da Terranostra, rappresentano una forma di ospitalità attenta all’ambiente e al territorio, offrendo prodotti di origine agricola italiana e contribuendo a diffondere un modello di turismo responsabile. Il Protocollo conferma l’impegno congiunto per avvicinare il mondo della scuola all’agricoltura, sostenere le produzioni locali e diffondere una cultura alimentare fondata sulla qualità, sulla sostenibilità e sul legame con il territorio.

La Dieta Mediterranea continua a essere riconosciuta come migliore dieta al mondo per gli effetti positivi sulla salute cardiovascolare – conclude Coldiretti Puglia - per la ricchezza di antiossidanti e nutrienti e per la semplicità con cui può essere adottata dalle famiglie. L’elevata presenza di verdure, legumi, cereali integrali, frutti di mare, noci e olio extravergine contribuisce a ridurre la pressione sanguigna, il colesterolo e il rischio di malattie cardiache, oltre a favorire benessere cognitivo grazie alla presenza di sostanze come gli antociani.