MESAGNE. LA VOCE DELLA UILA TRA FUTURO, TERRITORIO E DIGNITÀ DEL LAVORO

In occasione dell’assemblea precongressuale GAU di Conserve Italia, abbiamo avuto il piacere di intervistare il Segretario nazionale della UILA, il Dott. Mattei. Un confronto ricco di spunti sul presente e sul futuro dell’agricoltura italiana, sulle sfide che attendono il settore e sul ruolo fondamentale della bilateralità, della ricerca e della sostenibilità nello sviluppo dei territori.

Dott. Mattei, benvenuto a Mesagne. Non so cosa abbia avuto modo di vedere, ma quanto è bella la nostra Mesagne e, più in generale, il Salento?

Sono innamorato della Puglia e di Mesagne, che considero una città di grande rilevanza sia dal punto di vista agricolo sia per la trasformazione dei prodotti alimentari. Per me è un piacere e un onore essere qui oggi. È la mia prima visita a Mesagne e devo dire che è davvero una città straordinaria.

Il nuovo bando EBAT introduce diverse misure di sostegno economico per lavoratori agricoli e aziende. Ritiene che queste prestazioni rispondano ai bisogni reali del settore o ci sono ancora aree scoperte?

Sicuramente sì. il bando rappresenta l’ennesima conferma di quanto la bilateralità sia in grado di offrire prestazioni concrete a supporto dei lavoratori. In questa provincia è stato fatto molto, ma si può e si deve fare ancora di più. La segreteria si impegnerà a portare avanti tutte le proposte utili a rafforzare ulteriormente questo sistema di tutele.

Il bando prevede anche borse di studio per tesi dedicate al settore primario. Che ruolo può avere la ricerca nel rilancio dell’agricoltura locale?

La ricerca è fondamentale, soprattutto in territori che negli ultimi anni sono stati segnati da eventi drammatici che hanno messo a rischio intere filiere, come quella olivicola. Investire nella ricerca significa prevenire, contrastare e gestire fenomeni che possono compromettere la produttività e l’identità agricola del territorio. È uno strumento essenziale per costruire un futuro più solido.

Guardando oltre il bando, quali sono secondo lei le priorità nazionali per rafforzare il sistema agricolo e migliorare la tutela dei lavoratori, anche alla luce dei cambiamenti climatici, economici e demografici?

Serve innanzitutto un grande investimento nella prevenzione, soprattutto rispetto ai fenomeni estremi che purtroppo stiamo osservando anche in questi giorni. La bilateralità, come dicevo, è uno strumento prezioso perché offre risposte concrete ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori. Ma serve anche un piano d’azione nazionale che vada oltre la PAC, così da valorizzare appieno le diverse vocazioni produttive dei territori e rafforzarne la protezione.

Quali sono oggi le principali sfide, ad esempio nel confronto con i Paesi extraeuropei, per il settore agricolo italiano?

Dobbiamo essere molto attenti. Come organizzazione siamo contrari ai dazi, ma è fondamentale che il commercio avvenga nel rispetto di regole chiare, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la tutela ambientale dei prodotti importati. Pur mantenendo la nostra contrarietà ai dazi, dobbiamo vigilare affinché tutto avvenga secondo norme legittime e condivise dai governi.

Qual è la posizione della UILA sulla sostenibilità ambientale e come influisce sulle pratiche agricole?

La sostenibilità ambientale va introdotta gradualmente, tenendo conto delle vocazioni produttive dei territori. È fondamentale investire nella prevenzione dei danni ambientali, che oggi rappresenta uno dei temi più urgenti. Allo stesso tempo, bisogna saper leggere e valorizzare ciò che ogni territorio produce, evitando politiche miopi che rischiano di ostacolare anziché sostenere lo sviluppo agricolo.

Quanto conta, secondo lei, l’ospitalità di un territorio, ad esempio quella salentina, e in particolare quella di Mesagne, nella valorizzazione del territorio stesso e della sua cultura locale?

L’ospitalità è un elemento fondamentale, ed è una delle caratteristiche che contraddistingue questi territori. Favorisce il turismo, la scoperta delle tradizioni e l’arrivo di visitatori da ogni parte d’Italia e del mondo. Da appassionato della Puglia e del Salento, posso dire che questa accoglienza è uno dei punti di forza più autentici e preziosi della zona.

