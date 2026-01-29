CARBURANTE: COLDIRETTI PUGLIA, AGRICOLTURA PUGLIESE IN DEFAULT PER MALFUZIONAMENTI UMA; TECNICI COLDIRETTI PRONTI A SUPPORTARE REGIONE

Un clic che blocca l’agricoltura pugliese, a causa del malfunzionamento del portale UMA che sta mandando in default centinaia di imprese senza carburante agevolato per lavorare i campi, per cui servono interventi immediati e soluzioni concrete, prima che il blocco digitale si trasformi in un danno irreversibile per aziende e lavoratori, con i tecnici di Coldiretti Puglia che hanno già dato la propria disponibilità alla Regione per superare l’empasse tecnica. La criticità è stata al centro dell’incontro dei quadri dirigenti di Coldiretti Puglia con l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli, dove sono emerse urgenza e necessità di interventi immediati. Il problema nasce da malfunzionamenti del sistema digitale della Regione Puglia, che impediscono di predisporre, modificare o validare i libretti necessari per il rifornimento.

L’assessore Paolicelli ha confermato che la Regione sta già intervenendo per risolvere i malfunzionamenti del portale UMA, quando Coldiretti Puglia ha sottolineato l’urgenza di soluzioni immediate e strutturate, perché il settore agricolo è un pilastro dell’economia regionale e non può fermarsi per inefficienze tecniche o burocratiche, ribadendo che i tecnici dell’associazione sono pronti a collaborare con la Regione per aiutare le imprese a uscire dall’empasse tecnica.

“E’ evidente la difficoltà delle imprese agricole in piena campagna”, ha dichiarato Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia. “Chiediamo alla Regione interventi immediati e soluzioni operative concrete. I nostri tecnici sono pronti a collaborare con l’amministrazione regionale per superare l’empasse tecnica e garantire alle aziende la continuità del lavoro nei campi.”

Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, aggiunge: “La mancata erogazione del carburante agevolato mette a rischio attività fondamentali e la continuità produttiva. Coldiretti Puglia intende affiancare la Regione con competenze e supporto operativo, istituendo procedure alternative e un tavolo permanente per monitorare l’efficienza dei servizi digitali, evitando che problemi gestionali paralizzino il settore.”

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci