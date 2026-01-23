MARTEDI 27 GENNAIO IL SEGRETARIO NAZIONALE UILA ALL’ASSEMBLEA CONGRESSUALE DI SAN MICHELE SALENTINO
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
“Rigenerare la terra, organizzare il lavoro” è il titolo scelto dalla UILA, Lega comunale di San Michele Salentino, per l’assemblea congressuale, che esprime l’attenzione che il sindacato dedica oggi e intende rafforzare in futuro nella difesa della dignità e dei diritti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori.
L’appuntamento è fissato per martedì 27 gennaio 2026 alle ore 18:00, presso il Salone “Michele Lerna”, in via della Repubblica 2 a San Michele Salentino. Nel corso dell’assemblea interverranno dirigenti e rappresentanti sindacali della UILA, che contribuiranno al dibattito congressuale con riflessioni e proposte orientate alla valorizzazione del lavoro, alla promozione della dignità delle persone e al rafforzamento delle politiche a sostegno del comparto agricolo.
I lavori, che verranno introdotti da Giovanni Allegrini in qualità di Segretario responsabile della Lega comunale UILA di San Michele Salentino, saranno presieduti da Luigi Vizzino, Segretario generale UILA Brindisi; interverranno Stefano Frontini, Segretario generale UIL Puglia, e Piero Buongiorno, Segretario generale UILA Puglia. Il dibattito congressuale sarà concluso da Gabriele De Gasperis, Segretario nazionale UILA.
Ultimi da Redazione
- Mozione dei consiglieri Luperti e Greco per l’estensione della “rottamazione quinquies” ai tributi comunali
- Controlli serrati sul territorio. Un arresto per droga ad Ostuni
- LA POLIZIA DI FRONTIERA DENUNCIA TRE ALBANESI
- "KO al Bullismo": gli alunni della Materdona-Moro a lezione di consapevolezza con la psicologa Rosa Passaro
- “Il Nautilus” di Brindisi si aggiudica lo “European Enterprise Awards 2025”.