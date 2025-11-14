DIETA MEDITERRANEA: COLDIRETTI PUGLIA, AL VILLAGGIO COLDIRETTI A LECCE SI CELEBRANO I 15 ANNI UNESCO.

Il Villaggio Coldiretti di Lecce, inaugurato in Piazza Mazzini, diventa il cuore delle celebrazioni per il quindicesimo anniversario dell’iscrizione della Dieta Mediterranea nel Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO, avvenuta il 16 novembre 2010. Un traguardo che la Puglia onora con i contadini e le contadine di Coldiretti e Campagna Amica con tre giorni di iniziative, percorsi didattici, laboratori, dibattiti e momenti dedicati alla riscoperta delle radici agricole e dei valori che rendono la Dieta Mediterranea un modello unico al mondo.

La masseria didattica all’aperto è interamente dedicata ai bambini e ai ragazzi, che possono imparare divertendosi tra giochi educativi, “mani in pasta”, attività con gli ‘angeli custodi’ dell’Agriasilo e percorsi di educazione alimentare. L’obiettivo è trasmettere alle nuove generazioni i principi di un’alimentazione equilibrata basata su frutta, verdura, cereali integrali, legumi, pesce, frutta secca e olio extravergine di oliva.

Proprio l’olio extravergine di oliva, simbolo identitario dell’agricoltura pugliese e cardine della Dieta Mediterranea, torna al centro dell’attenzione nell’Oleoteca a Lecce, per i suoi straordinari benefici per la salute fin dalla prima infanzia. Una recente ricerca della Federazione Italiana Medici Pediatri conferma l’importanza dell’introduzione dell’olio EVO sin dallo svezzamento, come alleato nella crescita sana e nella prevenzione delle malattie croniche.

Nel corso del Villaggio, un ricco programma di incontri e approfondimenti riunirà rappresentanti delle istituzioni, della medicina, della scuola, della ricerca e del mondo agricolo per affrontare temi cruciali come le politiche del cibo locale, la tutela della biodiversità, l’educazione alimentare e i rischi derivanti dal consumo eccessivo di alimenti ultra-processati. L’incontro inaugurale del pomeriggio, dedicato alle politiche del cibo dai mercati alle mense, offrirà una riflessione condivisa sul ruolo dell’agricoltura pugliese come motore di qualità, sostenibilità e sviluppo.

La Dieta Mediterranea continua a essere riconosciuta come migliore dieta al mondo per gli effetti positivi sulla salute cardiovascolare, per la ricchezza di antiossidanti e nutrienti e per la semplicità con cui può essere adottata dalle famiglie. L’elevata presenza di verdure, legumi, cereali integrali, frutti di mare, noci e olio extravergine contribuisce a ridurre la pressione sanguigna, il colesterolo e il rischio di malattie cardiache, oltre a favorire benessere cognitivo grazie alla presenza di sostanze come gli antociani.

Il Villaggio Coldiretti offre inoltre un grande mercato di Campagna Amica, dove sarà possibile acquistare prodotti di stagione e tipicità pugliesi direttamente dagli agricoltori. Non mancheranno le iniziative solidali come la Spesa sospesa – per donare cibo 100% italiano alle famiglie in difficoltà – e il Menù Solidale a favore della Caritas di Lecce.

Durante l’intero fine settimana, i visitatori potranno partecipare ai laboratori del gusto, alle degustazioni, agli show cooking, agli spazi dedicati alla biodiversità e alla Scuola dell’Olio Extravergine Made in Italy, oltre a scoprire i segreti della campagna nel divertente Agriasilo.

Le celebrazioni del 15° anniversario UNESCO della Dieta Mediterranea, ospitate quest’anno dal Villaggio Coldiretti di Lecce, diventano così un’occasione per ribadire il valore di un patrimonio che unisce identità culturale, salute, agricoltura sostenibile e comunità, riaffermando il ruolo della Puglia come culla viva e attuale della Dieta Mediterranea.