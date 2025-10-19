Crisi delle produzioni di angurie e meloni nel Brindisino, un 2025 da archiviare

Il 2025 si è rivelato un anno particolarmente difficile per le produzioni di angurie e meloni in provincia di Brindisi. Gran parte dei frutti è rimasta nei campi, segno di una stagione segnata dal crollo delle quotazioni e dall’assenza di un mercato in grado di assorbire la produzione locale. I prezzi alla vendita, ridotti a pochi centesimi al chilogrammo, non hanno consentito agli agricoltori di coprire nemmeno i costi di raccolta, aggravando una crisi che affonda le radici in più fattori: la siccità, l’aumento generalizzato dei costi di produzione e la concorrenza di prodotti provenienti da altre aree geografiche. Secondo la Coldiretti Puglia, la campagna 2025 delle angurie e dei meloni gialli è stata tra le più difficili degli ultimi anni. La provincia di Brindisi, già alle prese con una ridotta disponibilità idrica e con un aumento dei prezzi dei fertilizzanti, del carburante e della manodopera, ha dovuto fronteggiare un’eccessiva offerta di prodotto.

Nelle stesse settimane in cui i frutti locali raggiungevano la maturazione, sono arrivati sul mercato meloni e angurie provenienti dal sud del Salento, dove le temperature più elevate consentono un anticipo della raccolta, ma anche da Paesi esteri, in particolare dal Nord Africa. La concorrenza di prodotti provenienti da Egitto, Tunisia e Marocco ha contribuito a determinare un crollo dei prezzi, che si sono attestati tra 0,7 e 0,8 centesimi al chilogrammo. Una cifra che non copre neppure i costi minimi di raccolta e trasporto. Il risultato è stato l’abbandono dei campi e la distruzione di intere partite di frutta, rimaste invendute o non raccolte. Coldiretti ha segnalato come in questa situazione si annidino pratiche speculative lungo la filiera che separa il produttore dal consumatore, chiedendo un controllo rigoroso da parte delle autorità preposte per verificare l’origine dei prodotti immessi sul mercato e garantire trasparenza nei punti vendita. L’associazione degli agricoltori ha ribadito la necessità di applicare il principio di reciprocità nelle regole di produzione, vietando l’ingresso nell’Unione Europea di prodotti coltivati con sostanze chimiche non consentite o ottenuti attraverso lo sfruttamento della manodopera. Una richiesta che si accompagna alla richiesta di una etichettatura chiara e completa, che consenta al consumatore di conoscere la provenienza esatta dei prodotti ortofrutticoli e di operare scelte consapevoli. Il presidente della Coldiretti di Brindisi, Giovanni Ripa, ha delineato un quadro di forte criticità. “Le angurie e i meloni - ha spiegato - sono stati abbandonati in molti casi nei campi, soprattutto nella zona di Brindisi, dove la raccolta avviene tradizionalmente più tardi rispetto al resto del Salento. Quando la produzione locale è entrata in fase di raccolta, il mercato era già saturo a causa dell’afflusso dei prodotti provenienti dal sud della regione. In queste condizioni, gli agricoltori hanno assistito a un rapido calo dei prezzi: dai 20-22 centesimi al chilogrammo iniziali si è scesi in poche settimane a 7 centesimi, una soglia che ha reso antieconomico proseguire la raccolta”. Di fronte a margini nulli o negativi, molti produttori hanno deciso di lasciare i frutti sulle piante. “Le immagini dei campi ancora pieni di meloni gialli non raccolti testimoniano una crisi che non è solo economica ma anche strutturale”, ha proseguito il presidente -. Si tratta per lo più della seconda raccolta, che in condizioni normali avrebbe potuto assicurare un piccolo margine aggiuntivo. Quest’anno, invece, è rimasta a marcire nei terreni”. L’impatto della crisi si estende anche all’aspetto fitosanitario. In assenza di prospettive di vendita, gli agricoltori hanno progressivamente sospeso i trattamenti, determinando un rapido deterioramento delle colture.

“Situazione analoga per i meloni gialli piantati in ritardo – ha precisato il presidente -, nella speranza di inserirsi in una finestra di mercato più favorevole: anche in questo caso, il mercato si è trovato saturato al momento della raccolta, rendendo vano ogni tentativo di recupero”. Il settore ortofrutticolo brindisino, già penalizzato da un clima sempre più incerto e da una riduzione delle risorse idriche, vive dunque una fase di grande fragilità. Le difficoltà legate alla commercializzazione dei prodotti locali impongono una riflessione più ampia sul futuro delle produzioni stagionali, sulla necessità di tutelare le filiere nazionali e di garantire condizioni eque di concorrenza. Il 2025 rappresenta per molti produttori una stagione da archiviare, ma anche un segnale di allarme sul rischio di perdita di interi comparti agricoli se non verranno adottate misure di sostegno efficaci.

