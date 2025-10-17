Mesagne. Conclusa con successo la Campagna pomodori di Conserve Italia

Conserve Italia chiude la campagna del pomodoro a Mesagne con oltre 52 mila tonnellate lavorate. Infatti, si è appena conclusa la campagna di trasformazione del pomodoro nello stabilimento di Conserve Italia a Mesagne, punto di riferimento per la lavorazione del pomodoro lungo destinato in particolare ai Pelati Cirio, venduti in Italia e in oltre 80 Paesi. La campagna 2025, iniziata il 16 luglio con la lavorazione del pomodorino e terminata pochi giorni fa con il pomodoro lungo, ha raggiunto il 98% del programma produttivo previsto, con la trasformazione di 52.600 tonnellate di materia prima, in gran parte (oltre 49.000 tonnellate) di pomodoro lungo. Lo stabilimento ha impiegato circa 450 lavoratori stagionali.

“La campagna è stata lunga e impegnativa – commenta Maria Vittoria Tornesello, direttrice dello stabilimento di Mesagne – con buoni risultati in termini qualitativi e di efficienza produttiva, anche se non sono mancati problemi in campagna, soprattutto per l’aumento dei costi della materia prima. Gli investimenti realizzati da Conserve Italia a Mesagne hanno contribuito a migliorare le performance dello stabilimento, riducendo i consumi e rendendo l’attività più sostenibile”. Situato su una superficie di 46.000 metri quadrati (11.000 coperti) e con una capacità produttiva di 60 milioni di confezioni di pomodoro all’anno, lo stabilimento di Mesagne è l’unico sito produttivo di Conserve Italia nel Sud. La struttura lavora il pomodoro conferito da cooperative e OP socie del Gruppo, coltivato su circa 700 ettari di terreni localizzati in Puglia. Nel sito di Mesagne si realizzano prodotti anche con i marchi Valfrutta e Jolly Colombani, oltre che con il marchio Cirio. Il sito è parte del piano di investimenti che Conserve Italia concluderà nel 2026. A Mesagne è stato installato un impianto fotovoltaico da 500 kWp, composto da 914 moduli montati sui tetti della sala di lavorazione e dei magazzini, che copre circa un quarto del fabbisogno energetico. Il nuovo evaporatore a ricompressione meccanica Thor, alto 25 metri e visibile anche a distanza, consente di ottenere un succo di pomodoro fino a 13,5 gradi Brix, con minore consumo energetico e migliore efficienza del processo. Inoltre, il disattivatore enzimatico a recupero termico ottimizza l’uso di vapori e condense di processo, riducendo l’impatto ambientale. La nuova linea del tubetto permette di diversificare la produzione di concentrato, ampliando le opportunità di mercato. Sul quadro generale della campagna interviene anche il direttore generale Pier Paolo Rosetti:

“Quest’anno il comparto del pomodoro da industria ha dovuto affrontare difficoltà nella coltivazione dovute agli andamenti meteorologici, che hanno inciso sulle rese in campo, allungando i tempi di lavorazione e riducendo la disponibilità di prodotto – spiega Rosetti. – Tutto ciò ha comportato un aumento del prezzo della materia prima riconosciuto agli agricoltori, particolarmente avvertito al Sud, causando extracosti per le aziende di trasformazione. Tuttavia, grazie alla qualità del prodotto e alla solidità della filiera cooperativa, siamo riusciti a portare a termine la campagna avvicinandoci al programma previsto”.

