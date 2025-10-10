Mesagne. Davide Ostuni vince il premio "Oscar green" dei giovani agricoltori

Sono stati assegnati ad Agrilevamte a Bari gli Oscar Green della Coldiretti Puglia, i premi ai giovani che fanno innovazione, con le idee nate dalla creatività dei giovani agricoltori italiani e destinate a rivoluzionare consumi e servizi nel segno della sostenibilità.

La cerimonia di premiazione è avvenuta alla presenza, oltre del presidente e del direttore di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo e Pietro Piccioni, di Gianluca Nardone, Dipartimento Agricoltura Regione Puglia, Roberto Mazzei, Capo Servizio Innovazione Coldiretti, Matteo Germano, Direttore Area Agribusiness Puglia Nord e Molise di Intesa San Paolo, Francesco Fiori, Direttore Area Agribusiness Puglia Sud e Basilicata di Intesa San Paolo, Stefano Leporati, Segretario Nazionale Giovani Impresa. Le conclusion saranno affidate a Donato Mercadante, Delegato Regionale Giovani Impresa, Enrico Parisi, Delegato Nazionale Giovani Impresa.

CATEGORIA: COLTIVIAMO INSIEME

EQUI FARM – La fattoria sociale dove si rinasce dalla terra

Davide Ostuni - Brindisi

L’azienda agricola Davide Ostuni è molto più di un luogo di produzione: è un cuore pulsante di inclusione e rinascita. Da oltre dieci anni, grazie all’associazione di promozione sociale ACQUA2O, i cavalli sono diventati compagni di terapia e crescita per persone con disabilità e fragilità sociali. La collaborazione con realtà come l’AIPD di Brindisi e la cooperativa Oltre l’Orizzonte permette di offrire percorsi di benessere e integrazione, mentre con la Coop Linfa vengono accolti giovani minori autori di reato, ai quali viene data una seconda opportunità. Qui, attraverso esperienze concrete come la mascalcia, l’apicoltura, la falegnameria e il giardinaggio, i ragazzi scoprono il valore del lavoro e della responsabilità, accompagnati dalle attività connesse all’equitazione. In questo spazio speciale, la tecnica incontra la cura, e ogni sorriso diventa segno di coraggio e riscatto. I volti dei ragazzi raccontano storie di rinascita che riempiono di speranza chiunque vi prenda parte.