Il Master del Susumaniello come motore di sviluppo del territorio

Quest’anno il Festival del Susumaniello non avrà come palcoscenico Brindisi. La notizia, accolta con un misto di delusione e rammarico, segna una pausa importante nella storia recente di una manifestazione che, nel giro di poche edizioni, era diventata simbolo di rinascita per un vitigno antico e per l’intero territorio. Ma il Susumaniello non si ferma. Anzi, cambia scenario: a raccogliere il testimone sarà Mesagne, città che ha già acceso i motori organizzativi sotto la regia dell’Ais, l’Associazione italiana sommelier, e con il supporto delle cantine locali. A ben vedere, questa pausa brindisina può trasformarsi in un’occasione. Un anno di riflessione per ricucire strappi politici, smussare divergenze organizzative e ritrovare quella compattezza che tutti invocano. Perché il messaggio che arriva dal mondo agricolo e dai protagonisti della filiera del vino è netto: senza unità, non c’è futuro. Il Susumaniello non è solo un’uva.

È un pezzo di storia della provincia di Brindisi, dalle campagne che circondano la città fino alle distese di Ostuni. I suoi grappoli a bacca scura, dalle sfumature bluastre, custodiscono un vino intenso, aromatico, di grande consistenza. Un tempo considerato “minore”, oggi è diventato un ambasciatore della biodiversità pugliese, tanto da catturare l’attenzione dei mercati nazionali e internazionali. In un momento in cui l’export soffre per le barriere doganali imposte dagli Stati Uniti, scommettere su vitigni autoctoni come il Susumaniello significa aprire nuove strade, intercettare mercati di nicchia, rafforzare la reputazione del made in Puglia. È questa la sfida che il Master porta con sé: non solo calici e degustazioni, ma la costruzione di un racconto identitario che parte dalla vigna e arriva sulle tavole del mondo. A interpretare meglio di chiunque altro questo spirito è Giannicola D’Amico, presidente della Cia – Confederazione italiana Agricoltori. Con parole che sanno di richiamo alla responsabilità, D’Amico invita a guardare oltre le divisioni: “Produttori e politici devono mettere da parte le contrapposizioni e lavorare insieme per il bene del territorio. I nostri prodotti tipici stanno vivendo un momento straordinario: c’è voglia di ritorno alle origini, di riscoperta della biodiversità. Il Susumaniello, che fino a qualche anno fa era quasi dimenticato, oggi è un simbolo di questo riscatto”. Ma non basta l’entusiasmo dei produttori. Per D’Amico, la sfida passa anche dalle istituzioni: “Le amministrazioni pubbliche, di qualunque livello e colore politico, devono fare squadra, sostenere con risorse e attenzione eventi come questo. È un investimento non solo sul vino, ma sull’intera economia locale, sull’olio, sui prodotti che raccontano la nostra terra”.

Sulla stessa lunghezza d’onda si muove Coldiretti, con il presidente provinciale Giovanni Ripa. Le sue parole sono dirette, quasi un monito: “È triste che il Master non si svolga a Brindisi, perché queste sono occasioni che non possiamo permetterci di perdere. Ogni manifestazione di questo tipo è un tassello nella costruzione dell’immagine del nostro territorio. Bene ha fatto il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, a non lasciare cadere l’evento. Ma la direzione da seguire resta una sola: promuovere il vitigno e il suo territorio senza lasciarsi frenare da divisioni politiche”. Ripa non nasconde le sue preoccupazioni: “Il momento che viviamo, a livello nazionale e internazionale, è di particolare attenzione sui nostri prodotti tipici. Non possiamo sprecare questa opportunità. Bisogna andare avanti uniti, perché senza unità non si va da nessuna parte”. Così, mentre a Brindisi resta la ferita di un’assenza, Mesagne si prepara a trasformare l’edizione 2025 in una nuova occasione di rilancio. Le strade della città messapica si riempiranno di appassionati, sommelier, produttori, turisti. Tra un calice e l’altro, non si parlerà soltanto di vino: ci sarà spazio per raccontare il valore di un territorio che nella sua biodiversità agricola trova la chiave per guardare al futuro. Il Susumaniello, da vitigno “nascosto” a protagonista, incarna al meglio questa traiettoria. È la dimostrazione che le radici contano, che riscoprire ciò che sembrava dimenticato può diventare il motore di una nuova stagione economica e culturale. Forse, quando nel 2026 si guarderà indietro, questo passaggio da Brindisi a Mesagne non sarà ricordato come una frattura, ma come una tappa di crescita. Un momento in cui, grazie alla tenacia dei produttori e al coraggio di amministratori pronti a fare squadra, si sarà compreso che il Susumaniello non appartiene a una singola città, ma all’intera provincia e, in fondo, a tutti coloro che credono nella forza dei vitigni autoctoni.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci