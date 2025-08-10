“Salviamo il futuro”: Mesagne Free invita la cittadinanza a un dibattito urgente su desertificazione e sfruttamento indiscriminato delle nostre campagne; L'associazione di volontariato “Mesagne free odv” lancia un appello alla cittadinanza per un dibattito aperto e costruttivo sul futuro del nostro territorio. L'incontro, dal titolo evocativo "Salviamo il futuro", si terrà mercoledì 13 agosto alle ore 19:00 presso gli Orti Urbani di via Piemonte a Mesagne.

L'evento vuole essere un momento di confronto e riflessione sulle gravi criticità che affliggono il nostro ambiente, in particolare la crescente desertificazione e lo sfruttamento indiscriminato del suolo. "Il nostro territorio è un bene prezioso che rischiamo di perdere per sempre se non interveniamo con urgenza," afferma un portavoce dell'associazione. "Vogliamo che questo dibattito non sia solo un'analisi dei problemi, ma un'opportunità concreta per elaborare proposte e trovare soluzioni condivise."

Durante l'incontro verranno esplorati temi cruciali come le cause della desertificazione, le conseguenze dello sfruttamento incondizionato delle campagne e, soprattutto, l'importanza della riforestazione come strumento fondamentale per invertire questa tendenza.

L'associazione "Mesagne free odv" invita caldamente tutti i cittadini attivi, le associazioni e le istituzioni locali a partecipare in massa, per unire le forze e gettare le basi di un futuro più sostenibile per Mesagne e l'intera regione. La partecipazione di tutti è considerata un passo essenziale per garantire che le decisioni prese riflettano le esigenze e le speranze della comunità.

Per maggiori informazioni, contattare: 3484072860.