GIORNATA MADE IN ITALY: COLDIRETTI PUGLIA, SALGONO A 379 BANDIERE GUSTO IN PUGLIA; 13MLD VALORE FILIERA AGROALIMENTYARE

Salgono a 379 le bandiere del gusto, le specialità alimentari tradizionali riconosciute dal MASAF, con il cibo che rappresenta la prima ricchezza della Puglia con un valore stimato della filiera agroalimentare pugliese che si attesta attorno ai 13 miliardi di euro e rappresenta il simbolo più riconosciuto e più attrattivo della regione in Italia e all’estero. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia, sulla base del nuovo censimento 2025 delle specialità che sono ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni, diffusa in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy che si festeggia il 15 aprile. Una ricorrenza celebrata nei mercati di Campagna Amica e negli agriturismi pugliesi, con i contadini custodi di un patrimonio di tradizioni e biodiversità di inestimabile valore.

Dal canestrato ai cardoncelli, dai lampascioni al pallone di gravina, dal grano dei morti ai troccoli fino alla aspraggine volgare e al cianciuffo, sono solo alcune delle bandiere del gusto che contano 17 formaggi, 2 oli aromatizzati, 1 condimento, 138 prodotti vegetali naturali o trasformati, 90 paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria, 76 prodotti della gastronomia, 11 preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi e 4 prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro) e 15 bevande analcoliche, distillati e liquori, 25 carni fresche e loro preparazioni.

Svetta l’agroalimentare Made in Puglia anche all’estero, trainato dai prodotti simbolo della Dieta Mediterranea come olio, vino e pasta sul podio dei prodotti pugliesi più venduti nel mondo. L’olio svetta sul podio con un aumento del 48% - aggiunge Coldiretti Puglia - il vino fa un balzo del 9% e la pasta segna una crescita del 7%, una performance in crescita costante negli ultimi 10 anni. Il Made in Italy dal campo alla tavola targato Puglia è rappresentato anche da un totale di 60 Cibi e Vini certificati DOP e IGP, la regione numero 8 in Italia per prodotti DOP, IGP e STG, a cui si aggiungono le 4 STG nazionali e le 2 bevande spiritose IG regionali, per un totale di 66 Indicazioni Geografiche. A livello economico, secondo le ultime stime dell'Osservatorio Ismea-Qualivita, il settore dei prodotti DOP e IGP in Puglia vale 678 milioni di euro, con il comparto dei prodotti agroalimentari che pesa per il 6,9% e quello vitivinicolo per il 93,1%. Ma anche la superficie agricola destinata a biologico raggiunge i 311mila ettari in Puglia dove il settore torna a crescere, con un aumento del 12% in 1 anno, confermando la Puglia al top della classifica nazionale per l’agricoltura biologica e con Campagna Amica, la più ampia rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori.

Primati che vanno però difesi dal fenomeno del “fake in Italy”, il cibo straniero spacciato per italiano sfruttando il concetto di ultima trasformazione sostanziale per gli alimenti, quello che tecnicamente si chiama codice doganale. In questo modo cosce di prosciutto estero dopo essere state salate e stagionate vengono vendute per italiane e lo stesso capita col latte straniero che diventa mozzarella italiana. Una frode contro la quale è partita una grande mobilitazione di Coldiretti con obiettivo la raccolta di un milione di firme per una proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci