INNOVAZIONE: COLDIRETTI PUGLIA, AL VIA OSCAR GREEN; DIGITALE 1 AZIENDA AGRICOLA SU 3 GUIDATA DA GIOVANI

Oltre 1/3 (il 33,6%) delle aziende agricole condotte da giovani ha introdotto soluzioni digitali nei processi produttivi, una spinta all’innovazione con il “Grande Fratello” che è arrivato in campi, masserie e stalle, attraverso il controllo a distanza degli animali attraverso telefonini, tablet e pc con rilevazioni sullo stato di salute, gli spostamenti e la distribuzione di cibo e acqua, ma anche per la mappatura e il monitoraggio da remoto dei terreni. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, sulla base dell’ultimo Rapporto Censis, in occasione dell’apertura delle iscrizioni all’Oscar Green, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa per promuovere le tante idee innovative dei giovani agricoltori.

Una vera e propria eccellenza del Made in Italy se si considera il fatto che le aziende agricole giovani generano una Produzione Standard di 4.296 euro ad ettaro, circa il doppio rispetto alla media europea di 2.207 euro ad ettaro, secondo un’analisi del Centro Studi Divulga.

Quest’anno sono cinque le categorie di concorso dell’Oscar Green, le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 20 marzo prossimo, direttamente sulla pagina web undefined oppure presso le sedi territoriali di Coldiretti.

La categoria “Campagna Amica: Custode di Biodiversità” premia quei progetti che promuovono i prodotti dell’agroalimentare italiano avvalendosi di forme di commercializzazione ispirate alla filiera corta attraverso i mercati contadini, le iniziative volte a sviluppare le potenzialità ricettive delle aziende agricole e il turismo nelle aree rurali. “Impresa Digitale e Sostenibile” si rivolge alle imprese che attraverso la digitalizzazione lavorano e producono in modo ecosostenibile valorizzando gli scarti di produzione in un’ottica di economia circolare, producendo energia e risparmiando risorse naturali. “Coltiviamo insieme” coinvolge quei modelli di imprese, cooperative/consorzi, soggetti pubblici capaci di creare reti sinergiche con i diversi soggetti della filiera agricola per il benessere della collettività, in progetti di partenariato.

La categoria Agri-Influencer è rivolta a tutte quelle imprese che promuovono le loro attività attraverso l’uso dei moderni canali di comunicazione, con i loro eventi o con le loro pagine social. “+Impresa”, infine, premia le aziende agricole che si confrontano in un contesto sempre più sfidante ed internazionale nel quale la capacità di visione dell’imprenditore diviene componente fondamentale.

“In uno scenario globale che non è favorevole, i giovani si avvicinano all’agricoltura – afferma Donato Mercadante, leader dei giovani di Coldiretti Puglia - per le numerose opportunità che offre, con le giovani imprese che svolgono attività connesse e sono in prima linea nel modello di agricoltura multifunzionale con importanti ricadute sull'ambiente e sulla collettività”.

