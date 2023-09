I distillati delle cantine Sandonaci e Copertinum, protagoniste del concorso nazionale Alambicco d’Oro

Lunedì 11 settembre ad Asti, giornata dedicata alle grappe, in occasione della Douja d’Or 2023, la manifestazione per far conoscere ed apprezzare il panorama delle migliori produzioni vitivinicole italiane.

Riflettori accesi sulle grappe salentine, Le viole e Anticaia.

Lunedì i distillati delle cantine Sandonaci e Copertinum, protagoniste ad Asti al 40° concorso nazionale Alambicco d’Oro di ANAG.

Le grappe “Anticaia” della cantina di Sandonaci e “Le Viole” della Cantina Cupertinum di Copertino e saranno premiate con due prestigiose medaglie d’oro durante la giornata dedicata interamente all’eccellenza della grappa italiana e organizzata da ANAG, Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti. L’iniziativa vedrà la presenza di ospiti, distillatori e assaggiatori in arrivo da tutta Italia per festeggiare i primi 40 anni del concorso “l’Alambicco d’Oro” dedicato a grappe, acquaviti d’uva e brandy italiano e il ritorno delle premiazioni in presenza ad Asti. Grande soddisfazione per Anna Maria De Luca, delegata di ANAG PUGLIA e coordinatrice nazionale del Gruppo Donne della Grappa: “Un risultato che premia gli sforzi di importanti aziende salentine che ormai da anni hanno iniziato a “coltivare” la produzione del distillato più pregiato italiano. E, nota ancora più importante, un riconoscimento alla storia della distillazione nel Salento. ANAG Puglia, è impegnata proprio in questa direzione. Riprendere un tassello della filiera vitivinicola che nel passato ha reso famoso questo territorio”. La giornata conta sul patrocinio di Consorzio Nazionale di Tutela della Grappa, AssoDistil, Camera di Commercio Alessandria-Asti e sul supporto di alcuni sponsor tecnici: Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, Confartigianato Asti, Coldiretti Asti - Campagna Amica e Consorzio per la Tutela dell'Asti. “Sarà l’occasione per portare la Puglia degli spiriti nel tempio della distillazione - riprende Anna Maria De Luca- conoscere e confrontarsi con le realtà e le figure più importanti del settore e con un occhio di riguardo all’eleganza che il distillato ha acquisito nel tempo e al veicolare presso un pubblico femminile sempre più interessato il buon bere responsabile”. A breve ANAG Puglia attiverà i corsi per diventare Assaggiatore Ufficiale di Grappe e Acquaviti. Per info: 3280072748.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci