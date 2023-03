Rubino racconta il mondo del vino alle nuove generazioni

Questa primavera porta la terza edizione di Vino In-Formazione, il format educativo ed esperienziale, ideato dall’azienda Rubino, interamente dedicato alla divulgazione della filiera vitivinicola pugliese presso i giovani alle porte dell’età adulta. Il progetto si comporrà di tre diversi incontri, che si svolgeranno presso l'Istituto Alberghiero Sandro Pertini di Brindisi, nonché di una visita conclusiva della cantina. Si discuterà dell’uso consapevole degli alcolici e del valore sociale del vino, in quanto elemento fondamentale di una cultura e di uno stile di vita pienamente mediterranei: il vino è parte integrante della cucina pugliese, dell’amore intrinseco per la tavola e per la giovialità che la circonda.

Nel secondo e terzo incontro verranno esposte le principali opportunità professionali proprie di questa grande filiera produttiva, verranno poi spiegate le tecniche della produzione vitivinicola ed i segreti dell’enologia di precisione, in una forma semplice ma appassionante ed inclusiva. Nello specifico verrà valorizzata la conoscenza delle varietà storiche autoctone pugliesi più pienamente identitarie come il Primitivo, il Negroamaro ed il Susumaniello, nelle loro caratteristiche principali: veri e propri gioielli propri di un patrimonio regionale da preservare e promuovere, proprio a partire dalle nuove generazioni. Uno spazio sarà anche dedicato alle varie tecniche di degustazione del vino, esperienza che sarà basata sull’offerta della cantina, che fornirà uno scorcio sulle ampie possibilità e sulle enormi soddisfazioni che derivano da questa attività.

A concludere l’iniziativa, proprio al fine di offrire un’esperienza diretta della vita produttiva di questo nobile settore, i ragazzi verranno accompagnati in una visita esaustiva della cantina. La responsabile della comunicazione di Rubino, Romina Leopardi, è testimone del circolo virtuoso che si viene creare attraverso l’interazione positiva fra il mondo del vino e quello scolastico.

“Rubino – afferma Romina Leopardi - crede fortemente nel ruolo della Scuola nel processo di formazione delle nuove generazioni, soprattutto quando espresso nel rapporto tra l’istruzione e il tessuto produttivo più importante e culturalmente significativo della Puglia, la filiera dell’accoglienza, della ristorazione, della vocazione ad uno stile di vita basato sulla qualità e sulla bellezza.”

Il progetto, rivolto alle quinte classi di Articolazione Servizi di Sala e Vendita dell'Istituto Alberghiero I.P.E.O.A. "S. PERTINI" di Brindisi, sarà gestito da Romina Leopardi, coadiuvata da Elisabetta Vierucci, responsabile per l’accoglienza di Rubino, dall’enologo Luca Petrelli e dal suo assistente Pietro Pennetta, ovviamente in collaborazione con i docenti e il Dirigente Prof. Cosimo Marcello Castellano.

Di seguito le date degli incontri:

Martedì 14 marzo: USO CONSAPEVOLE DEGLI ALCOLICI E VALORE SOCIALE DEL VINO. OPPORTUNITA' PROFESSIONALI.

Martedì 18 aprile: TECNICHE DI PRODUZIONE: DAL VIGNETO AL CALICE.

Martedì 9 maggio: TECNICHE DI DEGUSTAZIONE.

Visita in cantina: giugno 2023.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci