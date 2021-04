Coldiretti. Domani è la "Carbonara day"

DOMANI 6/4 È #CARBONARADAY NEI MERCATI CONTADINI E CON I CUOCHI CONTADINI DEGLI AGRITURISMI.

​E’ Carbonara Day il tradizionale appuntamento dedicato ad una delle ricette più rappresentative della tradizione culinaria nazionale che quest’anno registra il record delle sfide in cucina con gli acquisti triplicati per la pasta (+10%) e le uova ( +15%) da parte dei pugliesi durante l’emergenza Coronavirus.

E’ Coldiretti Puglia a dare vita ai festeggiamenti domani martedì 6 aprile 2021, a partire dalle ore 9,30, nei mercati contadini di Campagna Amica di Via Appia 226 a Brindisi e in Via della Repubblica 78 a Foggia, in occasione dell’iniziativa che si celebra il 6 aprile in tutto il mondo.

Saranno i cuochi contadini degli agriturismi di Campagna Amica con i loro video tutorial a consigliare i consumatori sui giusti ingredienti ed i corretti procedimenti per riproporre fedelmente in cucina la famosa ricetta dalla pasta alla carbonara.

L’invito – sottolinea la Coldiretti regionale – è quello di condividere sui social ai fornelli, in cucina, in salotto o dai balconi la propria esperienza nella preparazione del tipico piatto Made in Italy conosciuto in tutto il mondo. La carbonara è un primo piatto tipico della cucina laziale a base di uova, guanciale, pecorino grattugiato e pepe.

